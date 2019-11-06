إحالة متهمين بسرقة شقة سكنية والشروع فى قتل صاحبها بالتجمع للمحاكمة الجنائية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة متهمين بسرقة 73 ألف جنيه من شقة سكنية بالتجمع الخامس والشروع فى قتل صاحبها للمحاكمة الجنائية.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2031 لسنة 2019 عن أن المتهمين هم "محمدي.م "، "سامح.ع،"سائقين.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بوصول "م.ح" لأحد المستشفيات بدائرة القسم، مصابا بعدة إصابات متفرقة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتبين قيام متهمين بسرقته، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وبسؤالهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.