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أول فيديو من داخل مفاعل "نطنز" النووي الإيراني لأجهزة الجيل السادس

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:28 م
أول فيديو من داخل مفاعل "نطنز" النووي الإيراني لأجهزة الجيل السادس منشأة فوردو
شعبان هدية

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بدأت طهران، تشغيل أجهزة الطرد المركزي للمفاعل "نطنز" النووي من الجيل السادس.
 
وأعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم ، الأربعاء، بدء الخطوات الفعلية لخفض التزامات بلاده ضمن الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في 2015، وذلك بضخ الغاز لأكثر من 1000 جهاز طرد مركزي.
 
وكتب روحاني عبر حسابه على (تويتر)، "ستبدأ خطوة إيران الرابعة في تقليص الالتزامات النووية بضخ الغاز إلى 1044 جهاز طرد مركزي اليوم".
 
ونقلت وكالة سبوتنك الروسية عن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ما تم تداوله على أنه فيديو من داخل مفاعل نطنز النووي يظهر أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس في أول أيام تشغيلها بعد تقليص إيران التزاماتها بالاتفاق النووي.
 
ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية عن الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قوله إنه "تم نقل ألفي ليتر من غاز سداسي فلوريد اليورانيوم من منشأة نطنز إلى فوردو، ووضعه في القاعة الخاصة بضخ الغاز بحضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
 
 
وأوضح أنه "سوف يتم ضخ الغاز في 1044 جهاز طرد مركزي متطور في منشأة فوردو عند الساعة 12 ليلا اليوم الأربعاء، والتخصيب لن يكون لليورانيوم، وإنما للنظائر المستقرة، حيث تم سابقا تطوير هذا الأمر (النظائر المستقرة) بالتعاون مع روسيا".
 
وتابع كمالوندين قائلا "ستستمر عملية الضخ في أجهزة الطرد المركزي  لساعات ليستقر الغاز في الأجهزة، قبل أن نبدأ التخصيب بنسبة حوالي 4.5 بالمئة يوم السبت القادم بحضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
 
وأعلن الرئيس روحاني، أمس الثلاثاء، أن طهران ستتخذ، اليوم، الخطوة الرابعة في اتجاه تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، مؤكدا أن هذه الخطوة أيضا قابلة للتراجع في حال عودة أوروبا إلى التزاماتها.
وأوضح الرئيس الإيراني أن الخطوة الرابعة "متعلقة بضخ الغاز أجهزة الطرد المركزي بمحطة فوردو".
 


منشأة فوردو

ايران

المفاعل النووى

الاتفاق النووي

الطرد المركزي

الرئيس الإيراني

حسن روحاني

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