أمن الجيزة يواصل حملات ضبط الخارجين عن القانون بمنطقة آثار الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية لإعادة الانضباط للمنطقة الأثرية فى الهرم ، ورفع وإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير.

تمكن رجال المباحث خلال الحملة من ضبط 16 مشتبها بهم، وتنفيذ حكمين قضائيين، ومتسولين، بالإضافة إلى ضبط عاطل لاتهامه بمضايقة السائحين.

كما أسفرت الحملة عن إزالة ورفع 301 مخالفة تعدي وإشغال طريق، لباعة متجولين، ومحلات تجارية، ومقاهي عشوائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت نيابة الهرم التحقيق.