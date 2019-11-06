أمن الإسكندرية يضبط 8 أطنان منظفات صناعية مجهولة المصدر

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد قيام صاحب مصنع غير مرخص لتعبئة وتجارة المنظفات الصناعية بدائرة قسم شرطة الدخيلة بحيازة كميات كبيرة من المنظفات مجهولة المصدر.

استهدفت حملة أمنية المصنع المشار إليه، وعثر على 7 أطنان و736 كيلو جرام منظفات صناعية متعددة الأغراض، معبأة داخل براميل وجراكن بدون بيانات "مجهولة المصدر".

تحرر محضر بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.