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أسعار العملات اليوم الأربعاء 6-11-2019

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:03 ص
أسعار العملات اليوم الأربعاء 6-11-2019 عملات ورقية
كتبت ريهام الباشا

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تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 6-11-2019، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

 

عملات

سعر الدولار اليوم
 

استقر سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر اليوم، مسجلا الأسعار التالية:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 16.07 جنيه للشراء.

 16.19 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 16.09 جنيه للشراء.

 16.19 جنيه للبيع.

 

 سعر الدولار فى بنك مصر

 16.09 جنيه للشراء.

 16.19 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.08 جنيه للشراء.

 16.18 جنيه للبيع.

 

 سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

 16.09 جنيه للشراء.

 16.19 جنيه للبيع.

 

دولار

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 16.07 جنيه للشراء.

 16.17 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 16.08 جنيه للشراء.

 16.18 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

 16.09 جنيه للشراء.

 16.19 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 17.80 جنيه للشراء، 17.93 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.70 جنيه للشراء، و 20.86 جنيه للبيع.

عملات

سعر الريال السعودى اليوم 

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره 52.73جنيه للشراء، 53.32 جنيه للبيع.


اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

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