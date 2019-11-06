أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6-11-2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو 179.32 ريال سعودى مقابل 47.82 دولار أمريكى .

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:

سعر الذهب عيار 24 بنحو 179.32 ريال بما يعادل 47.82$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 164.38 ريال بما يعادل 43.83$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 156.91 ريال بما يعادل 41.84$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 134.49 ريال بما يعادل 35.86$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 104.60 ريال بما يعادل 27.89$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 89.66 ريال بما يعادل 23.91$

سعر أوقية الذهب بنحو 5,577 ريال بما يعادل 1,487$

سعر جنيه الذهب بنحو 1,255 ريال بما يعادل 334.73$

سعر كيلو الذهب بنحو 179,319 ريال بما يعادل 47,817$