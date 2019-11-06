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أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية الثانية".. تعرف عليها

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:30 ص
أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية الثانية".. تعرف عليها محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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العديد من الأرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين فى القضية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، والمعروفة بـ"

خلية الوراق الثانية

" ومنها:
 
1 ـ الرقم "3"، ويشير لعدد المتهمين فى القضية من بينهم متهم متوفى.
2 ـ الرقم "2"، ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى وكان آخرها جلسة 4 نوفمبر الجارى.
3 ـ الرقم "1"، ويشير لرقم الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى والتى تنظر الدعوى.

وجاء بأمر الإحالة أنهما فى 25 يناير 2015، بدائرة قسم الوراق، أسسا المتهمان أحمد عبد الحفيظ، وحاتم محمد إبراهيم، وآخر متوفى، جماعة إرهابية فيما بينهم ومن أغراضها الدعوة لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على القوات الشرطية ومؤسسات الدولة وقد استخدموا الإرهاب لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية، وشرعا فى قتل المجنى عليهم مأمورى الضبط القضائى سامى عزت محمود فهمى، والنقيب عبد الرحمن شحاتة، وقوات الشرطة المرافقة لهما.

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