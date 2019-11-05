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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:03 م
خالد صلاح
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860 مليون درهم قيمة صادرات رأس الخيمة إلى الهند

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:34 م
860 مليون درهم قيمة صادرات رأس الخيمة إلى الهند حاكم راس الخيمة
وكالات

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بحث محمد النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وشري فيبول قنصل عام جمهورية الهند في دبي والمناطق الشمالية من الدولة، خلال لقاء لهما في مقر الغرفة الفرص الاستثمارية المتاحة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين ، حسبما نشرت جريدة البيان .
 
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة إن حجم التبادل التجاري بين الطرفين شهد نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي بلغ ما نسبته 17% وبلغت قيمة صادرات إمارة رأس الخيمة إلى الهند ما يفوق 860 مليون درهم، وتمثل نحو 11% من صادرات الإمارة خلال العام الماضي.
 
وأضاف إن الغرفة أصدرت خلال النصف الأول من عام 1787 شهادة منشأ، تعود لبضائع مصدرة إلى الهند وبضائع ذات منشأ هندي بقيمة تتجاوز 500 مليون درهم.
 

رأس الخيمة

الهند

الإمارة

الفرص الاستثمارية

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