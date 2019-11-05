4 يناير.. الحكم على متهمين اثنين بقضية "اقتحام قسم مدينة نصر"

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة 4 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، حجز إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر " ، للنطق بالحكم بجلسة 4 يناير المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين بقضية اقتحام قسم مدينة نصر، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.