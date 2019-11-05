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20 مليون دولار مكافأة للعثور عليه.. اعرف قصة الأمريكى المفقود فى إيران

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 05:00 ص
20 مليون دولار مكافأة للعثور عليه.. اعرف قصة الأمريكى المفقود فى إيران المباحث الفيدرالية
كتبت إسراء أحمد فؤاد

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منذ 12 عاما وبالتحديد فى مارس 2007، اختفى رجل أمريكى يدعى "روبرت ليفنسن"، وأمس، الإثنين أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، زيادة قيمة المكافأة المالية المخصصة لمن يقدم معلومات عن ليفنسن، المفقود فى إيران، إلى 20 مليون دولار أمريكى، ويرصد اليوم السابع قصة الرجل الامريكي فى سطور.
 
-ليفنسن هو ضابط أمريكي سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI
 
-أثناء رحلة له كمحقق خاص منذ 11 عاما اختفى في جزيرة كيش الإيرانية، وظلت مسألة اختفائه مصدر خلاف بين واشنطن وطهران.
 
- حتى الأن تقول السلطات الإيرانية إنها لا تعرف مكان احتجازه
 
- تقاعد ليفنسن من التحقيق الفيدرالى منذ 1998
 
- قالت تقارير أجنبية أنه كان يشارك فى عملية للـ CIA داخل إيران.
 
- وتشير تقارير إلي أنه كان في إيران في مهمة استخبارية غير مرخصة وتسبب الكشف عنها في فضيحة داخل الــCIA
 
- أكدت معلومات حصلت عليها الولايات المتحدة أنه ما زال على قيد الحياة قبل حوالى 3 سنوات
 
- عرضت FBI مكافأة مالية مليون دولار ورفعت إلى 5 ملايين مقابل الإدلاء بمعلومات عنه
 
- ظهر ليفنسن في شريط فيديو وصور حصلت عليها عائلته فى عام 2010
 
- قالت أسرته أن الحكومة الأمريكية لم تقم بكل ما يمكن لإنقاذه أو العثور عليه
 
- مسئولين أمريكيين طلبوا من إيران المساعدة فى إيجاده بعد توقيع الاتفاق النووى فى 2015
 
- فى 2016 أطلقت التحقيقات الفيدرالية صفحة على موقع فيسبوك بالفارسية لمناشدة الإيرانيين
 
- فى 2016 قال البيت الأبيض أنه من المحتمل أن يكون متواجدا جنوب غرب أسيا أو باكستان
 
- ولازال البحث جارى عن ليفنسون لحل لغز اختفاءه

ايران

روبرت ليفنسن

بومبيو

مكافأة مالية

امريكي

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