وزير السياحة التونسى يبحث مع نظيرته البريطانية التعاون المشترك

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بحث وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي روني الطرابلسي، مع وزيرة الفن والتراث والسياحة البريطانية، هيلين واتلي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع السياحي.

وذكرت وزارة السياحة التونسية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن المباحثات، التي جرت في العاصمة البريطانية لندن، تناولت أيضا سبل زيادة عدد السياح البريطانيين الوافدين إلى تونس، وتعزيز جهود تبادل الخبرات بين البلدين لاسيما في تحسين الجودة والسلامة داخل الفنادق، بما يسهم في تطوير وتحسين الخدمات.

كما عقد الطرابلسي عدة لقاءات سياسية ومهنية، بالإضافة إلى لقاءات إعلامية مع صحفيين مختصين في المجال السياحي لاستعراض التطور الذي تشهده صناعة السياحة في تونس، والتعرف على مطالب منظمي الرحلات التسويقية والترويجية ومقترحاتهم لزيادة عدد السياح الوافدين إلى تونس من بريطانيا خلال الفترة القادمة، وتكثيف الرحلات الجوية باتجاه تونس.

يشار إلى أن الطرابلسي يقوم حاليا بزيارة عمل لبريطانيا، أشرف خلالها على افتتاح الجناح التونسي المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة.