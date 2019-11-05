وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

كتب عبد اللطيف صبح

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز فى أى منها، لافتا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأرز يحتاج زراعة مليون و400 ألف فدان من المحصول على الأقل، مضيفا أن الأرز الصينى يكفى حتى شهر ديسمبر.

من جانبه، شدد عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، على ضرورة التركيز على التسعير العادل لقصب السكر، ليتماشى مع تكاليف الإنتاج، حرصا على مصالح المزارعين، مطالبا بضرورة التنسيق بين وزارتى التموين والزراعة لإيجاد آلية لدعم المزارعين موردى قصب السكر للاستفادة من فروق الأسعار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقد الآن بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المُقدمة من عدد من أعضاء البرلمان بشأن المُشكلات التى تواجه المواطنين بمنظومة الدعم.