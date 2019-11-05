وزيرة الهجرة وأبو هشيمة فى جلسة التكامل لتحقيق التنمية المستدامة

كتب أحمد حمادة

بدأت منذ قليل جلسة التكامل بين الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك على هامش اليوم الثالث للأسبوع العربي للتنمية المستدامة برعاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

وتأتى الجلسة فى إطار دور الشباب والأطراف المعنية فى تحقيق التنمية المستدامة فى المجتمعات العربية.

ويتحدث خلال الجلسة المنعقدة فى أحد الفنادق، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والدكتور معتز بالله عبد الفتاح، السفيرة ندا العجيزي، حسين أباظة، وفتحى عماد رئيس مبادرة مصر 2030.