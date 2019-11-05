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هكذا نجح الأمن فى حل لغز العثور على جثة طفل بكرداسة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:42 ص
هكذا نجح الأمن فى حل لغز العثور على جثة طفل بكرداسة جثه،ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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6 أيام مضت على العثور على جثة طفل بترعة المنصورية بكرداسة، أجرى خلالها ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات مكثفة، واتخذوا عدة خطوات للتوصل لهوية الطفل، وكشف ملابسات الحادث، نحددها فى النقاط التالية.

بدأ رجال المباحث عقب العثور على جثة الطفل فى فحص ملابسه، والملابس النسائية التى تم العثور عليها بجوار الجثة، فى محاولة للتوصل لأى دلائل تقود إلى هوية الطفل.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان الذين عثروا على جثة الطفل وناقشوهم حول ملابسات الواقعة.

بدأ رجال المباحث في فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة بأقسام الشرطة التابعة لمديرية أمن الجيزة لبيان تحرير بلاغات تغيب أو اختفاء لأطفال من عدمه .

وزع مركز شرطة كرداسة نشرة بأوصاف الطفل المعثور على جثته بأقسام ومراكز شرطة الجيزة للإخطار عن أي بلاغات يتم تحريرها خاصة بتغيب أطفال. - يجري رجال المباحث تحريات حول عمليات الولادة التى شهدتها المستشفيات والعيادات خلال أسبوع مضى في محاولة للتوصل لهوية والدة الطفل.

 

 


العثور على جثة

جثة طفل

ترعة المنصورية

مركز كرداسة

أمن الجيزة

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