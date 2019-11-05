هشام طلعت مصطفى يحول نادى مدينتى لـ"واجهة" للبطولات المحلية والدولية

نجح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، فى أن يحول نادى مدينتى الى واجهة للبطولات المحلية والدولية.

يمتلك نادى مدينتى مميزات عديدة سواء على مستوى التجهيزات أو الكفاءات التدريبية والإدارية بالإضافة إلى أنه أكبر نادى اجتماعى فى مصر من حيث المساحة، وهو ما يؤهله لأن يصبح نموذج مشرف للدولة فى استضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى.

ويقع نادى مدينتى الرياضى، فى وسط مشروع "مدينتى"، على مساحة 200 فداناً، يهدف النادى إلى نشر التربية الرياضية والاجتماعية والثقافية بين أعضائه وإلهام روح الانتماء.

ويضم نادى مدينتى العديد من الأكاديميات لمختلف الألعاب تشمل: أكاديمية الكاراتيه، أكاديمية التنس، أكاديمية الباليه، أكاديمية كرة القدم، أكاديمية الملاكمة، أكاديمية الرماية، أكاديمية الجمباز، أكاديمية التايكواندو، أكاديمية الكونغ فو، صالة للألعاب الرياضية، أكاديمية كرة السلة، أكاديمية السباحة.

ورغم حداثة نادى مدينتى الرياضى، إلا أن هشام طلعت مصطفى، أفضل مطور عقارى فى مصر، نجح فى جذب تنظيم كبرى البطولات المحلية والدولية

ولأنه لا يعرف الفشل فى قاموس عمله، نجح بشهادات محلية وعالمية فى تنظيم كافة البطولات باحترافية عالية، ونرصد فى التقرير التالى بعض من هذه البطولات.

بطولة الخماسى الحديث



أحدث بطولة يجرى استضافتها بنادى مدينتى الرياضى هى بطولة الجمهورية للخماسى الحديث (جرى وسباحة)، ويشارك فى البطولة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية على مستوى الجمهورية، على مدار يومين، وتعد منافسات السباحة فيها أول بطولة رسمية تقام على مجمع حمامات السباحة الأوليمبى بنادى مدينتى منذ افتتاحه.

نادى ليفربول

لم يختار نادى ليفربول أى نادى فى مصر لزيارته، إلا نادى مدينتى الذى استقبل وفداً رسمياً من نادى ليفربول الإنجليزى، وتم تنظيم احتفالية كبيرة بالكلوب هاوس بنادى مدينتى جرى خلالها عرض كأس دورى أبطال أوروبا UEFA Champions League cup الذى أحرزه نادى ليفربول العام الحالى ٢٠١٩ بمشاركة لاعب منتخبنا الوطنى والنجم العالمى محمد صلاح .

حضر الاحتفالية أكثر من 700 لاعب من أكاديمية ليفربول بأندية مدينتى والرحاب الربوة، الدكتور نادر شعبان رئيس قطاع الانديه بمجموعه طلعت مصطفى والمدير الفنى لأكاديمية ليفربول، ديفيد ريدلر ، وخالد عويس ، المشرف العام على أكاديمية ليفربول، وتم التقاط الصور التذكارية مع كأس أبطال أوروبا وأعضاء وفد نادى ليفربول .

بطولة الاسكواش



وفى يوليو الماضى، استضافة نادى مدينتى الرياضى بطولة مدينتى الدولية الأولى للاسكواش للناشئين والناشئات والرواد، وحصل اللاعبون المشاركون فى البطولة على نقاط من الاتحاد الدولى للاسكواش WSF ومنظمة اللاعبين واللاعبات المحترفين PSA، وذلك لمرحلتى تحت 17 & 19 سنة ناشئين وناشئات.

وأقيمت البطولة بمجمع الاسكواش بنادى مدينتى الرياضى، بمشاركة 379 لاعباً بمختلف المراحل العمرية، يمثلون مصر و9 دول أجنبية (السعودية-الكويت-الاردن-العراق-لبنان-كندا-روسيا-اليونان-بوتسوانا).

وتعد البطولة هى أول بطولة دولية للاسكواش، يستضيفها نادى مدينتى الرياضي، وينظمها الاتحاد العربى للاسكواش.

ويضم نادى مدينتى مجمع للاسكواش يضم 11 ملعباً تم تصميمهم وفقاً للمعايير العالمية، ويستضيف العديد من البطولات المحلية والدولية تحت رعاية الاتحاد المصرى للاسكواش، كما تم مؤخراً افتتاح مجمع حمام السباحة الأوليمبى يضم حمام سباحة أوليمبى وأخر مغطى، فضلاً عن افتتاح الكلوب هاوس بنادى مدينتى الذى تم فرشه بأفخر وأجود أنواع الأثاث.

يذكر أن نادى مدينتى، يقع داخل مشروع مدينتى، والتى تقع على مساحة 8 آلاف فدان لتوفر الحياة العصرية لــ 600 ألف نسمة فى 120 ألف وحدة سكنية مختلفة وتعمل كامتداد حضارى للقاهرة الجديدة.

واشترك فى تصميم مدينتى 3 من كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة فى تصميم المدن الجديدة وهى شركات HHCP و SWAو SASAKI العالمية حيث انتهت جميعها إلى تصميم مدينة عصرية روعى فى تخطيطها توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسكانها والمترددين عليها.

وضمت مدينتى إلى جانب المناطق السكنية المختلفة من فيلات وعمارات، المساحات الخضراء الواسعة، وملاعب الجولف والفنادق الراقية بالإضافة إلى الخدمات اليومية التى توفر احتياجات السكن، والمناطق الترفيهية، كما تضم المدينة على أطرافها الخارجية خدمات ضخمة وجديدة من نوعها لتلبى احتياجات المدينة والمدن المجاورة وحتى القاهرة الكبرى، بما تتيحه من أنشطة يتجسد بها ومراكز التسوق الحديثة ومنطقة الألعاب المائية والمؤسسات التعليمية المختلفة.