هذا ما يحدث فى جسمك عند الإفراط فى تناول حلاوة المولد

كتبت فاطمة خليل

حلويات المولد من أشهر أنواع الحلوى التى نتناولها فى هذه المناسبة، ولكن الافراط فى تناول حلويات المولد له أضرار صحية عديدة، لأنها مليئة بالسكر، فى هذا التقرير نتعرف على ماذا يحدث فى جسمك عند الافراط فى تناول حلويات المولد، وفقاً لموقع " insider"

هذا ما يحدث فى جسمك عند الافراط فى تناول حلويات المولد



حلويات المولد

زيادة الوزن



ربطت دراسات متعددة بين استهلاك الأطعمة السكرية بزيادة الوزن، فعندما تستهلك كمية أكبر من السكر مما يمكن أن يستخدمه الجسم، يحوّلها الجسم إلى حمض دهني ويخزنها لاستخدامها في المستقبل في الخلايا الدهنية ، مثل الوركين والفخذين والذراعين والمعدة.

تسوس الأسنان



السكر يتفاعل مع البكتيريا وينتج أحماض تذوب مينا الأسنان وتسبب في تلفها.

الرغبة في تناول مزيد من السكر



لا يوجد حتى الآن أي إجماع علمي حول ما إذا كان السكر يسبب الإدمان، لكن عندما تأكل الكثير من السكر ، يطلق عقلك الدوبامين - المادة الكيميائية التى تجعلك"تشعر بالرضا" المؤقت، وهو ما يجعل لديك شراهة أو رغبة فى تناول المزيد من السكر.

زيادة فرص الإصابة بالسكرى، عندما تأكل أي شيء يحتوي على نسبة عالية من الجلوكوز، فإن جسمك يطلق الأنسولين لأن هذا هو ما يساعد الجسم على معالجة الجلوكوز إلى طاقة، المشكلة هي عندما يكون لديك الكثير من السكر دفعة واحدة، فهناك كمية كبيرة من السكر في الحال وهو ما يسبب إطلاق الأنسولين ويمكنك تطوير نقص السكر في الدم

مع مقاومة الأنسولين ، لا يمكن لجسمك امتصاص الجلوكوز بشكل صحيح بسرعة كافية، مما يؤدي إلى تراكم الجلوكوز في مجرى الدم والكبد وهذا يمكن أن يؤدي إلى مرض السكري ، ومرض السكري في نهاية المطاف.



حلوى المولد

الاكتئاب والقلق



تم ربط الاضطرابات العقلية مثل الاكتئاب بتناول المزيد من السكر، حيث يعتبر مكونًا التهابيًا، ترتبط النظم الغذائية الغنية بالنشويات والأطعمة السكرية بالالتهاب بمستوى أعلى بكثير من النظم الغذائية الغنية بالبروتينات والخضروات الخالية من الدهون.

مرض القلب



يرتبط تناول الكثير من السكر بشدة بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والوفيات.