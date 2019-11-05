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ندوة بجامعة كفر الشيخ عن تطور دلتا النيل بمصر

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:27 م
ندوة بجامعة كفر الشيخ عن تطور دلتا النيل بمصر جانب من الندوة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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نظمت كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ  ، ندوة علمية  بعنوان "المميزات والمخاطر المشتركة المحتملة من امتلاك حيوان أليف "، في قاعة المناقشات بالكلية ،بحضور الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إسماعيل إبراهيم ،عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعديد من الطلاب.

وحاضر في الندوة الدكتور وليد المنير، أستاذ مساعد الأمراض المشتركة بالكلية عن مميزات اقتناء حيوان أليف وكيف يمكن الوقاية من أضراره، تحدث الدكتور إبراهيم عامر مدير مستشفى الطلبة بالجامعة عن آثار اقتناء الحيوان، والأمراض المنقولة عن طريق عضة الحيوان ،وكيفية الوقاية منها وكيفية التعامل معها ،وخاصة مرض السعار،كما أوضح الدكتور محمد عمارة أستاذ أمراض الكبد أنواع الطفيليات ،التي تنتقل من الحيوان للإنسان وكيف يمكن علاجها.

كما نظمت كلية العلوم ممثلة في قسم الجيولوجيا ندوة بعنوان " ،دراسة مقارنة لتطور دلتا النيل بمصر ودلتا يانجتزى بالصين أثناء عصر الهولوسين" ،بحضور الدكتور حسن يونس ،نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،والدكتور مجدي محفوظ، عميد الكلية، والدكتور علاء محمد سالم رئيس قسم الجيولوجيا ،وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعديد من الطلاب،حاضر في الندوة البروفيسور زونجيان شن الأستاذ بمعهد أبحاث السواحل بجامعة شرق الصين .

تناولت الندوة  دراسة ،مقارنة لتطور دلتا النيل بمصر ودلتا يانجتزى بالصين أثناء عصر الهولوسين،وكشفت الندوة التوصل لنموذج كامل لمراحل تطور دلتا النيل خلال عصر الهولوسين وانعكاساتها على الحضارة المصرية القديمة  وأيضا يتوقع التوصل إلى معرفة طبيعة الترسيبات وما تحتويه من دلائل خلفها الإنسان القديم .

وأوضحت فائدة تحليل الرسوبيات موضع الدراسة ،في معرفة الأماكن، التي اهتمت بالزراعة بالدلتا ونوعية تلك الزراعات عبر العصور المختلفة ،وما تعكسه من التغيرات المناخية القديمة.

وأشاد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة بتنظيم مثل هذه الندوات المهمة للطلاب ،بإلقاء الضوء على الجانب التطبيقي لمختلف التخصصات وتزويد الطلاب بالخبرات اللازمة لسوق العمل .

وأكد ضرورة تكامل جهود مختلف الجهات، ذات العلاقة لتنظيم أعمال الدراسات والبحوث لتعظيم الاستثمار بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وإرساء قاعدة علمية بكوادر وطنية شابة مؤهلة وقادرة على إنجاز الأعمال الجيولوجية.

 


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