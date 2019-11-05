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نائب محافظ القاهرة: إزالة 111 مدبغة ونقل سكان أكشاك أبو السعود للأسمرات

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:35 م
نائب محافظ القاهرة: إزالة 111 مدبغة ونقل سكان أكشاك أبو السعود للأسمرات عمليات إزالة المدابغ بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بأنه يتم إعادة التخطيط لسبعة مناطق عشوائية منها منطقة أبو السعود ومجرى العيون بمصر القديمة حيث تم إزالة 111 مدبغة وتم نقلها إلى مدينة الروبيكى الصناعية لتطوير المنطقة.
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة أنه تم إزالة منطقة أكشاك أبو السعود بحى مصر القديمة لإخلاء المنطقة من السكان ونقلهم وتسكينهم بوحدات سكنية بديلة بحي الأسمرات بعدد 28 أسرة، وشكلت المحافظة لجنة من مباحث المرافق والحى لعمل حصر لباقى الحالات وإخلائها وتسكينها حيث تم الفحص والاستعلام عن المواطنين المستحقين خلال 48 ساعة، كما تم تسكين 25 أسرة مستحقة من أصل 31 حالة.
 
وأشار فؤاد إلى أن هناك بعض المعوقات التى تقابلهم أثناء الحصر ومنها عناوين البطاقات الشخصية، وشهادات الميلاد وتقوم وزارة الداخلية بإجراءات البحث والتحريات اللازمة للتأكد من إقامة تلك الأسر بالفعل.
 
وأكد أنه تم إنهاء إجراءات تسكين عدد من الأسر التى كانت مقيمة بمركز شباب عين الصيرة وباقى 8 أسر منهم 6 أسر مستحقة وجار العمل على تسكينهم وأسرتين سيتم التعامل معهم ومراعاة للحالة الإنسانية لهما.

العشوائيات

المدابغ

عين الصيرة

القاهرة

تطوير العشوائيات

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