"مياه الفيوم" تنجح فى الحفاظ على المال العام بإعادة استخدام المعدات المهكنة

الفيوم رباب الجالى

تجربة جديدة على القطاعات الحكومية بالفيوم بدأتها شركة المياه والصرف الصحى بمحافظة الفيوم تستهدف الحفاظ على المال العام بإعادة استخدام الكهنة والمعدات المتهالكة بعد إعادة صيانتها بدلا من الإجراء المتبع فى هذه الحالات بأن يتم بيع "الكهنة" فى سوق الخردة وبالفعل قامت الشركة بإعادة صيانة المعدات فى الورشة المخصصة لذلك وبدأ إعادة استخدامها وهو الأمر الذى يطرح سؤالا لماذا لا يتم تعميم هذه التجربة وتطبيقها فى كافة القطاعات الحكومية بالمحافظة ؟.

يقول اللواء هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، إن الهدف من التجربة هو الحفاظ على المال العام من الإهدار وعدم تكبد الشركة لمبالغ مالية كبيرة لشراء معدات جديدة خاصة أن الشركة تمتلك ورش ميكانيكية على اعلى مستوى وبها أحدث المعدات التى تستخدم لهذا الغرض من خلال ورشة تضم قسما للخراطة والحدادة والبرادة وللحام وتقوم بعمل احلال وتجديد لمراوح الطلمبات المياه العكرة والرايقة هذا بجانب إحلال وتجديد طلمبات الصرف الصحى.

وأضاف درة:" يبلغ سعر الطلمبة الرايق أكثر من 40 ألف جنيه فى حين عندما يتم إعادة تأهيلها وتصنيعها لا يتكلف سوى 1000 جنيه فقط وايضا ريشة الرايق يبلغ سعرها اكثر من 50 ألف جنيه فى حين تم اعادة استخدامها بعد عمليات التصليح التى لم تكلف الشركة سوى 100 جنيه فقط هذا بجانب ان الورشة قد استغلت الكهنه الموجودة أحسن استغلال وقاموا بتصنيع خلاطة تستخدم فى صناعة الانترلوك ولم يتم الصرف عليها سوى 900 جنيها فقط فى حين ان سعرها فى السوق 45 ألف جنيه وتعمل عن طريق الكهرباء

وأضاف رئيس الشركة، أن "فتايل الُكهنة" قد تم إعادة استخدامها مرة اخرى بعد عمليات الإحلال والتجديد لها، وسعر الفتيل الواحد فى الخارج يتخطى 3 ألاف جنيه ولم يكلف الشركة مليما واحدا فى إصلاحه الشركة وفرت الأيدى العاملة المتخصصة والمدربة بجانب الآلات والمعدات التى تستخدم لإعادة هذه الكهنة حتى تستخدم مره اخرى فى العمل وبالتالى تتعظم هذه الأشياء فى اعادة استخدامها والتى بدورها تحافظ على المال العام للشركة وصرف هذه الاموال وتوجيهها فى مشروعات يستفيد منها المواطن، كما يتم تصنيع فتايل محابس الشبكات بكافة انواعها واقطارها وهى تقوم بالتحكم فى غلق وفتح المحابس.

واشار درة، إلى أن الورش تقوم بتصنيع الجلب الخاصة بعمرات الطلمبات وهى تستعمل فى عمود الدوران هذا بجانب اعمال البرادة وهى تعمل على تقطيع المواسير الخاصة بالخطوط والعدايات وذلك عن طريق لمبه اللحام كما يتم توفير المسامير وقلوظتها عن طريق براد تزجا وهو مكمل لشغل الخراطة بالإضافة لتصنيع شبكات حديدية يتم وضعها على البيارات العمومية لحماية العاملين من المخاطر أثناء تأدية عملهم وقد تم تصنيع 94 شبكة حديدية حتى الآن بمختلف المقاسات.

وأكد درة ان الورشة تضم "عدد ٤ مخرطة، و٥ مثقاب وتستخدم لاعمال الخراطة اما المثقاب تستخدم لاعمال البرادة ،ومنشار مكانيكى يقوم باعمال القطع لاقطار واحجام الاعمدة التى تستخدم فى تصنيع الجلب، ومثقاب دفه يقوم باعمال الخراطة داخليا وخارجيا ،ومكبس يقوم بفك وتركيب الجلب بالبلى لاعمدة الطلمبات، كما يوجد مقص لقطع الحديد ،و٣ ماكينة لحام ،ولمبه قطع للمواسير، و٣ ماكينة لحام ديزل للعمل خارج الورشة على خطوط مياه الشرب، و٣ صاروخ لمشغولات الورشة.

ومن جانبه قال اللواء عصام سعد محافظ الفيوم أن تجربة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى توفر المال العام لافتا الى أنه قام بتفقد أعمال إعادة تعظيم واستخدام الكهنه بورش الشركة واستمع من مسئولى الورش على كيفية إعادة استخدام الكهنه وكافة المستلزمات والأدوات الخاصة بخطوط الشبكات القديمة التى تم إحلالها وطرق الإستفادة منها ،وذلك من خلال إعادة تدويرها وتصنيعها وتركيبها بدلا من بيعها بأقل الأسعار واستعمالها مرة أخرى ,حيث يتم احلال وتجديد مراوح طلمبات المياه العكرة والرايقة , بجانب احلال وتجديد طلمبات الصرف الصحى لإعادة تأهيلها وتصنيعها مرة أخرى بعد عملية التصليح، وكيفية اعادة تصنيع شباكات حديدية يتم وضعها على البيارات العمومية حيث تضم الورش أقسام الخراطة والحدادة والبرادة ومثقاب ومنشار ميكانيكى ومكبس ومكينات لحام ولمبة قطع للمواسير وماكينات لحام ديزل .