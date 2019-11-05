سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

موجز المحافظات.. إقبال على شراء كراسة شروط تجمعات سيناء لتعميرها

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 09:51 م
موجز المحافظات.. إقبال على شراء كراسة شروط تجمعات سيناء لتعميرها إقبال على شراء كراسة شروط تجمعات سيناء لتعميرها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة اليوم، الثلاثاء، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

صور.. إقبال كبير على شراء كراسة شروط تجمعات سيناء التنموية لتعمير أرض الفيروز.. بيع أكثر من 5000 كراسة.. التجمعات بـ18 موقعا بوسط وجنوب سيناء.. وتتيح تملك منزل مجهز على مساحة 175 مترا و10 أفدنة زراعية

1 (1)
 

تعرف على قيمة وآلية سداد تكاليف المنزل والـ10 أفدنة بتجمعات سيناء التنموية

 

هنا مدينة رفح الجديدة فى شمال سيناء.. بشرة خيرة لسكان أرض الفيروز.. توفير وحدات سكنية مساحتها 120 مترا.. إنجاز 47‎‎ %من منشآت المرحلة الأولى.. بناء 35 عمارة ومقرات خدمية من بين 41.. وهذه شروط الحصول عليها

مدينة رفح الجديدة فى شمال سيناء
مدينة رفح الجديدة فى شمال سيناء

 

ثمار الإصلاح تظهر فى الأسواق.. الأسماك على خطى اللحوم فى انخفاض الأسعار.. المبادرات تواجه جشع التجار.. منافذ الحكومة توفر المنتجات الفاخرة وتجبر البائعين على تخفيض هامش الربح.. والنتيجة إقبال المواطنين

1 (4)
 
 

أسعار الفواكه والخضراوات تنخفض بنسبة 50% بالشرقية

1 (2)
 
 

"بسملة" بنت الشرقية بطلة العالم للكاراتيه: حصلت على الميدالية الذهبية من أمريكا.. وبكيت عندما رفعت العلم وأحلم بأكاديمية خاصة بى.. وأسرتها: نفتخر بها أمام الجميع.. وشقيقتها "جنة" بطلة جمهورية بنفس اللعبة.. صور

1 (5)
 

 

خلال 48 ساعة.. صور 50 رحلة بالون تقل 1270 سائح أجنبى للاستمتاع بسحر الأقصر

1 (3)
 
 

افتتاح ملتقى توظيف الشباب بإستاد الطور جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

 

صور.. محافظ أسوان يستقبل وفدا من اليونيسيف لبحث مشروعات تحسين حياة الطفل

محافظ أسوان يستقبل وفدا من اليونيسيف
 
 

سفير سويسرا بالقاهرة يشيد بحسن التنظيم بملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

جانب من الحضور بملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان
جانب من الحضور بملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

 

المعاينة المبدئية لمصنع أبو حوا: مليار جنيه خسائر.. والنيابة تستمع للمديرين

1 (6)
 

 

محافظ البحيرة يوجه بمراجعة جاهزية شركات الكهرباء ومحطات الصرف لمواجهة آثار الأمطار

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة

موجز المحافظات

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش

اليوم السابع.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش

أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة