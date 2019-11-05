موجز المحافظات.. إقبال على شراء كراسة شروط تجمعات سيناء لتعميرها

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة اليوم، الثلاثاء، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

صور.. إقبال كبير على شراء كراسة شروط تجمعات سيناء التنموية لتعمير أرض الفيروز.. بيع أكثر من 5000 كراسة.. التجمعات بـ18 موقعا بوسط وجنوب سيناء.. وتتيح تملك منزل مجهز على مساحة 175 مترا و10 أفدنة زراعية





تعرف على قيمة وآلية سداد تكاليف المنزل والـ10 أفدنة بتجمعات سيناء التنموية

هنا مدينة رفح الجديدة فى شمال سيناء.. بشرة خيرة لسكان أرض الفيروز.. توفير وحدات سكنية مساحتها 120 مترا.. إنجاز 47‎‎ %من منشآت المرحلة الأولى.. بناء 35 عمارة ومقرات خدمية من بين 41.. وهذه شروط الحصول عليها



مدينة رفح الجديدة فى شمال سيناء

ثمار الإصلاح تظهر فى الأسواق.. الأسماك على خطى اللحوم فى انخفاض الأسعار.. المبادرات تواجه جشع التجار.. منافذ الحكومة توفر المنتجات الفاخرة وتجبر البائعين على تخفيض هامش الربح.. والنتيجة إقبال المواطنين





أسعار الفواكه والخضراوات تنخفض بنسبة 50% بالشرقية





"بسملة" بنت الشرقية بطلة العالم للكاراتيه: حصلت على الميدالية الذهبية من أمريكا.. وبكيت عندما رفعت العلم وأحلم بأكاديمية خاصة بى.. وأسرتها: نفتخر بها أمام الجميع.. وشقيقتها "جنة" بطلة جمهورية بنفس اللعبة.. صور





خلال 48 ساعة.. صور 50 رحلة بالون تقل 1270 سائح أجنبى للاستمتاع بسحر الأقصر





افتتاح ملتقى توظيف الشباب بإستاد الطور جنوب سيناء



محافظ جنوب سيناء

صور.. محافظ أسوان يستقبل وفدا من اليونيسيف لبحث مشروعات تحسين حياة الطفل





سفير سويسرا بالقاهرة يشيد بحسن التنظيم بملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان



جانب من الحضور بملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

المعاينة المبدئية لمصنع أبو حوا: مليار جنيه خسائر.. والنيابة تستمع للمديرين





محافظ البحيرة يوجه بمراجعة جاهزية شركات الكهرباء ومحطات الصرف لمواجهة آثار الأمطار