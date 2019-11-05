مقتل 5 من مسلحى طالبان خلال عملية أمنية وسط أفغانستان

أعلنت الشرطة الأفغانية أن 5 على الأقل من مسلحى حركة "طالبان" لقوا حتفهم خلال عملية شنتها القوات الخاصة فى إقليم "لوجار" الواقع وسط البلاد.
وقالت شرطة الإقليم - في بيان لها نقلته قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الثلاثاء - إنه تم شن العملية في إحدى القرى الواقعة في مقاطعة "بره کي برك" بالإقليم لتطهيرها من المسلحين.
ولم يرد أي تعليق بعد من جانب حركة "طالبان" على هذه العملية.
مقتل 5 من مسلحى طالبان خلال عملية أمنية وسط أفغانستانالثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:25 ص
الشرطة الأفغانية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الشرطة الأفغانية أن 5 على الأقل من مسلحى حركة "طالبان" لقوا حتفهم خلال عملية شنتها القوات الخاصة فى إقليم "لوجار" الواقع وسط البلاد.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
مقتل أربعة من مسلحى " طالبان " فى اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانيةالإثنين، 04 نوفمبر 2019 04:32 م
مقتل 8 عناصر من طالبان واعتقال 15 آخرين فى عمليات للقوات الأفغانيةالأحد، 03 نوفمبر 2019 09:52 ص
مقتل 3 من عناصر طالبان واعتقال آخر فى عملية عسكرية غرب أفغانستانالسبت، 02 نوفمبر 2019 09:01 ص
مقتل 13 مسلحا من طالبان فى غارة جوية شمال أفغانستانالجمعة، 01 نوفمبر 2019 01:10 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة