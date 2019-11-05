مقتل 5 من مسلحى طالبان خلال عملية أمنية وسط أفغانستان

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أعلنت الشرطة الأفغانية أن 5 على الأقل من مسلحى حركة "طالبان" لقوا حتفهم خلال عملية شنتها القوات الخاصة فى إقليم "لوجار" الواقع وسط البلاد.

وقالت شرطة الإقليم - في بيان لها نقلته قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الثلاثاء - إنه تم شن العملية في إحدى القرى الواقعة في مقاطعة "بره کي برك" بالإقليم لتطهيرها من المسلحين.

ولم يرد أي تعليق بعد من جانب حركة "طالبان" على هذه العملية.