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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:36 ص
خالد صلاح
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مقتل وإصابة 25 شخصا واعتقال 283 فى أحداث ذى قار بالعراق

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:00 ص
مقتل وإصابة 25 شخصا واعتقال 283 فى أحداث ذى قار بالعراق اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين فى العراق
أ ش أ

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أعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين وإصابة 23 آخرين فضلا عن اعتقال 283 شخصا خلال الأحداث الأخيرة فى محافظة ذى قار.
وأدانت المفوضية ـ فى بيان لها أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ استخدام الرصاص الحى والقوة المفرطة التى أسفرت عن سقوط ضحايا، كما أدانت أى تجاوز بحق الممتلكات العامة والخاصة، داعيا كافة الأطراف إلى الابتعاد عن التصادم والالتزام بسلمية التظاهرات.
وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات منذ مطلع أكتوبر الماضى، احتجاجات حاشدة ضد تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد ، في وقت أقدم عشرات من المحتجين على إغلاق طرق عامة وبعض الجسور في خطوة تدعو إلى العصيان المدني.
وتخللت تلك الأحداث أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألف آخرين، فضلا عن حرق مؤسسات حكومية وحزبية.


العراق

مظاهرات العراق

مفوضية حقوق الإنسان بالعراق

محافظة ذى قار

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