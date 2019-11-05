مصرع مبيض محارة سقط من أعلى سقالة بالدور الثانى بجمصة

الدقهلية ـ شريف الديب

لقي مبيض محارة مصرعه عقب سقوطه من الدور الثاني من اعلي سقالة أثناء العمل بجمصة.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير بورود بلاغ لمأمور قسم جمصة بسقوط مواطن من أعلى سقالة بالمدينة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة مصباح فتحى جمعة 40 سنة من قرية البنزين التابعة لمركز الحفير ببلقاس مبيض محارة، أثر سقوطه من الدور الثانى علوى بمدينة 15 مايو بجمصة، أثناء العمل فاختل توازنه وسقط جثة هامدة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى جمصة المركزى، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.