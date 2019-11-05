مصرع طفل غرقا فى ترعة بمنيا القمح بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

لقى طفل، مصرعه، إثر سقوطه غارقًا فى مياه ترعة قرية "الجديدة" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، وبالعرض على نيابة منيا القمح، صرحت برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس نيابة منيا القمح بالدفن.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من المقدم محمود مرسي، مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود بلاغ بسقوط الطفل "عبدالله محمد أبوالسعود" 6 سنوات، من قرية "الجديدة" التابعة لدائرة المركز، فى مياه ترعة القرية، وذلك حال لعبه بجوار منزله بالقرية، حيث انزلقت قدماه فى المياه وغرق.