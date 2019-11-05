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مستوطنون يستولون على ثمار 900 شجرة زيتون جنوب نابلس

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:58 ص
مستوطنون يستولون على ثمار 900 شجرة زيتون جنوب نابلس المستوطنون الإسرائيليون
أ ش أ

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استولى مستوطنون إسرائيليون اليوم الثلاثاء على ثمار مئات أشجار الزيتون من أراضى قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.
وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، في تصريح له، إن مزارعي قرية اللبن الشرقية، أفادوا بسرقة مستوطنين من مستوطنة " عيليه" ثمار نحو 900 شجرة زيتون من حقولهم الواقعة في منطقة "واد علي" والمملوكة للعديد من العائلات.
ووفق المعطيات التي نشرتها مواقع إعلام عبرية نقلا عن الأمن الإسرائيلي، فقد نفذت خلال العام الماضي 300 عملية إرهابية على أيدي جماعات متطرفة يهودية، من بينها 50 عملية أدرجت تحت ما يسمى "دفع الثمن".
وتمثلت مجمل الاعتداءات اليهودية باقتحام قرى فلسطينية خلال ساعات الليل وإضرام النار بالممتلكات وإعطاب إطارات سيارات وخط شعارات عنصرية ومعادية للفلسطينيين.
وفي عام 2017 نفذت الجماعات المتطرفة 200 اعتداء مقارنة بعشر اعتداء في عام 2016 مما يعكس ارتفاعا كبيرا في عمليات الإرهاب اليهودي.
وقال الأمن الإسرائيلي - الذي نشر المعطيات في ضوء انتقادات توجهها له جماعات متطرفة تتهمه باستخدام وسائل غير قانونية مع المعتقلين اليهود - إن الأمن شدد من قبضته على هذه الجماعات بعد حادثة إحراق عائلة فلسطينية تدعى "الدوابشة" قرب نابلس، إلا أن المتطرفين اليهود ازدادوا جرأة وعنفا في اعتداءاتهم بسبب انخفاض الاستدعات والإفراج عن الذين يتم اعتقالهم على خلفية الاعتداء على الفلسطينيين.
واعتقل الأمن الإسرائيلي - في أكتوبر 2018 - مستوطنين متطرفين يتهمهما بقتل امرأة فلسطينية بحجر جنوب نابلس، الأمر الذي واجه استنكارا من الجماعات اليهودية المتطرفة واتهامات لجهاز الشاباك الاسرائيلي باستخدام العنف خلال التحقيق.


إسرائيل

المستوطنون الإسرائيليون

أشجار الزيتون

نابلس

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