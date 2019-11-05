سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 09:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسئولة بالبنك الدولى: إدارة المياه العابرة للحدود تتطلب توافر البيانات

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:04 م
مسئولة بالبنك الدولى: إدارة المياه العابرة للحدود تتطلب توافر البيانات البنك الدولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 أكدت آيات سليمان المدير الإقليمي لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن إدارة المياه العابرة للحدود تتطلب الاستيعاب التام للموارد و توافر البيانات ومبادئ المشاركة بتقاسم المنافع..مشيرة إلى أن البنك الدولي يعمل على بناء هذه القدرات.
 
وقالت المسئولة الدولية - في كلمتها خلال جلسة "الأمن المائي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية" ضمن فعاليات اليوم الثالث للأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثالثة الذي تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الجامعة العربية - إن إدارة المياه لابد أن تكون من قبل مستخدميها، مشيرة إلى أن هناك تغيرا في شعوب الشرق الأوسط فهي أصبحت واعية بنوعية المياه وكميتها ولكن يجب التثقيف لكي يدرك المواطنون الخيارات حيث أن واضعي السياسات يدركون تكلفة هذا الأمر.
 

البنك الدولى

التنمية المستدامة

الشرق الأوسط

الإصلاح الإداري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش

اليوم السابع.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش

أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة