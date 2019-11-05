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خالد صلاح
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مرصد نتبلوكس: انقطاع خدمات الإنترنت فى بغداد ومعظم أنحاء العراق

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:02 ص
مرصد نتبلوكس: انقطاع خدمات الإنترنت فى بغداد ومعظم أنحاء العراق مظاهرات العراق
رويترز

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قال مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، إن خدمات الإنترنت انقطعت في بغداد ومعظم أنحاء العراق، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

 

وقال مرصد نتبلوكس في بيان "في أثناء كتابة البيان انخفضت اتصالات الإنترنت العامة لما دون 19 في المئة عن المستويات المعتادة مما قطع الخدمة عن عشرات الملايين من المستخدمين في بغداد، وتأثرت أيضا البصرة وكربلاء ومراكز سكانية أخرى. نعتقد أن الانقطاع الجديد هو أكبر انقطاع نرصده في بغداد حتى اليوم".

 

 


العراق

بغداد

الانترنت

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الحكومة العراقية

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