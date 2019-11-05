مرصد الكهرباء: 20 ألف 550 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

كتبت رحمة رمضان

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الاثنين، 24 ألف 700 ميجا وات، معلناً أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الثلاثاء 24 ألف 700 ميجا وات.



وتوقع الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الثلا قدرها 20 ألف 550 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.



