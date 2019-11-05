مخزونات إيران من المكثفات تبلغ ذروة جديدة بفعل العقوبات الأمريكية

رويترز

قال رئيس مجلس إدارة إف.جى.إى للاستشارات فرويدن فيشاركى اليوم الثلاثاء إن مخزونات إيران من المكثفات ارتفعت، بعد أن شددت الولايات المتحدة الخناق على مبيعات طهران من النفط عبر فرض عقوبات.

وفى منتدى للمكثفات والنفتا فى دا نانج بفيتنام، قال فيشاركى إن مخزونات إيران من المكثفات تُقدر بنحو 100 مليون برميل مقارنة بأعلى مخزون للمكثفات سجلته إيران خلال الجولة الماضية من العقوبات المفروضة عليها فى وقت سابق من هذا العقد والذى بلغ 80 مليون برميل.

وتقدر شركة إف.جى.إى للاستشارات أن مخزونات إيران من المكثفات يمكن أن تتجاوز 130 مليون برميل بحلول نهاية 2020، وذلك مع افتراض ثبات صادرات المكثفات عند مستوى أقل من 100 ألف برميل فى اليوم، وانخفاض معتدل فى معدل إنتاج الغاز ما من شأنه أيضا أن يقلص من إنتاج المكثفات.