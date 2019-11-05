سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 07:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط تشهد فعاليات الندوة التثقيفية العاشرة بقصر الثقافة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 05:40 م
محافظ دمياط تشهد فعاليات الندوة التثقيفية العاشرة بقصر الثقافة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، فعاليات الندوة التثقيفية العاشرة بقصر ثقافة مدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور اللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، اللواء إسماعيل حسين مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط، الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، الدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس وجميع قيادات دمياط العسكرية والأمنية والتنفيذية والجهات الرقابية.

واستهدفت الندوة التى بدأت فعاليتها بالوقوف دقيقه حداد على أرواح شهداء مصر الأبرار، تعريف الطلبة والطالبات من جامعات ومدارس دمياط برموز الوطن وشهدائها، وكذلك التحديات التى تواجه مصر والمنطقة بأكملها، فضلا عن دور رجال القوات المسلحة البواسل فى مواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره، كما تضمنت الندوة أيضاً فيلماً تسجيلياً عن دور الدفاع الشعبى والعسكرى فى المجتمع المدنى وعدد من الفقرات والعروض الفنية والغنائية التى قدمها طلاب المدارس وعرض لفيلمى "مصرى والكتيبة 101 وجدو بطل".

وفى سياق متصل، رحبت المحافظ فى كلمتها التى ألقتها خلال الندوة بقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وجميع الحضور المشاركين، كما أكدت على أهمية تحقيق التواصل المستمر مع أبناء الوطن لتعريفهم بما يبذله رجال القوات المسلحة البواسل من تضحيات فداءً لتراب مصر الغالى، كما قدمت الدكتورة منال عوض التحية لقائد سفينة الوطن ومسيرة التنمية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورجال القوات المسلحة والشرطة البواسل لما يقدمونه من كل غالٍ ونفيس من أجل رفعة الوطن داعية الله أن يديم على مصر دوام الرفعة والتقدم والازدهار.

وألقى اللواء أركان حرب خالد توفيق محاضرة جاءت تحت عنوان "الجيش وأبطال المستقبل"، وتحدث أيضاً عن الجهود المبذولة لاقتلاع جذور الإرهاب وملامح وبطولات أبناء القوات المسلحة لتطهير أرض سيناء الحبيبة موضحاً أهمية دور قوات الدفاع الشعبى والعسكرى لمواجهة الأفكار الهدامة والمغلوطة، كما وجه التحية إلى محافظ دمياط وكذلك شهداء الواجب الوطنى ومصابى العمليات العسكرية وأمهات الشهداء من أبناء محافظة دمياط.

وفى ختام الندوة قامت الدكتورة منال عوض وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية والعسكرية وكذلك الطلاب المتميزين وذوى القدرات الخاصة والهمم، بالإضافة إلى تكريم أعضاء فريق EXPENDBLES لحصوله على المركز الأول بالمسابقة العالمية لتصميم الروبوت المنعقدة بلبنان مؤخرا وأخيرا منسقى الندوة كما تبادلت المحافظ واللواء خالد توفيق الدروع التذكارية بهذه المناسبة.


قصر ثقافة دمياط

منال عوض

التربية والتعليم

ندوة تثقيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة