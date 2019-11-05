محافظ دمياط تشهد فعاليات الندوة التثقيفية العاشرة بقصر الثقافة

دمياط معتز الشربينى

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، فعاليات الندوة التثقيفية العاشرة بقصر ثقافة مدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور اللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، اللواء إسماعيل حسين مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط، الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، الدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس وجميع قيادات دمياط العسكرية والأمنية والتنفيذية والجهات الرقابية.

واستهدفت الندوة التى بدأت فعاليتها بالوقوف دقيقه حداد على أرواح شهداء مصر الأبرار، تعريف الطلبة والطالبات من جامعات ومدارس دمياط برموز الوطن وشهدائها، وكذلك التحديات التى تواجه مصر والمنطقة بأكملها، فضلا عن دور رجال القوات المسلحة البواسل فى مواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره، كما تضمنت الندوة أيضاً فيلماً تسجيلياً عن دور الدفاع الشعبى والعسكرى فى المجتمع المدنى وعدد من الفقرات والعروض الفنية والغنائية التى قدمها طلاب المدارس وعرض لفيلمى "مصرى والكتيبة 101 وجدو بطل".

وفى سياق متصل، رحبت المحافظ فى كلمتها التى ألقتها خلال الندوة بقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وجميع الحضور المشاركين، كما أكدت على أهمية تحقيق التواصل المستمر مع أبناء الوطن لتعريفهم بما يبذله رجال القوات المسلحة البواسل من تضحيات فداءً لتراب مصر الغالى، كما قدمت الدكتورة منال عوض التحية لقائد سفينة الوطن ومسيرة التنمية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورجال القوات المسلحة والشرطة البواسل لما يقدمونه من كل غالٍ ونفيس من أجل رفعة الوطن داعية الله أن يديم على مصر دوام الرفعة والتقدم والازدهار.

وألقى اللواء أركان حرب خالد توفيق محاضرة جاءت تحت عنوان "الجيش وأبطال المستقبل"، وتحدث أيضاً عن الجهود المبذولة لاقتلاع جذور الإرهاب وملامح وبطولات أبناء القوات المسلحة لتطهير أرض سيناء الحبيبة موضحاً أهمية دور قوات الدفاع الشعبى والعسكرى لمواجهة الأفكار الهدامة والمغلوطة، كما وجه التحية إلى محافظ دمياط وكذلك شهداء الواجب الوطنى ومصابى العمليات العسكرية وأمهات الشهداء من أبناء محافظة دمياط.

وفى ختام الندوة قامت الدكتورة منال عوض وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية والعسكرية وكذلك الطلاب المتميزين وذوى القدرات الخاصة والهمم، بالإضافة إلى تكريم أعضاء فريق EXPENDBLES لحصوله على المركز الأول بالمسابقة العالمية لتصميم الروبوت المنعقدة بلبنان مؤخرا وأخيرا منسقى الندوة كما تبادلت المحافظ واللواء خالد توفيق الدروع التذكارية بهذه المناسبة.