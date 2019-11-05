محافظ الجيزة يجازى مسئولى النظافة بالعجوزة وحى شمال ويشدد على تهذيب الأشجار

كتب سيد الخلفاوى

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية بأحياء العجوزة وشمال الجيزة والوراق لمتابعة مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، والرقابة على الأحياء وضبط المخالفات.

وخلال الجولة كلف المحافظ السكرتير العام المساعد بالتنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتقليم وتهذيب الأشجار والنخيل ودهان الأسوار الواقعة على نهر النيل والطرق الرئيسية لإعطائها لمسه حضارية والمظهر الجمالى اللائق.

وأكد المحافظ على ضرورة تجريد الكبارى ورفع مستوى النظافة أسفل الكبارى وتطويرها بالإضافة إلى نظافة ساحات الانتظار وعدم السماح بتراكم تجمعات قمامة بالأماكن الفضاء.

وقرر محافظ الجيزة خلال الجولة مجازاة مسئولى النظافة بأحياء العجوزة وشمال الجيزة مشدداً على رئيس هيئة النظافة والتجميل برفع مستوى النظافة والمتابعة الجادة لشركات الجمع السكنى.