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مجلس الوزراء اليمنى يعقد اجتماعا لاستعراض المستجدات الأخيرة باليمن

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 05:02 ص
مجلس الوزراء اليمنى يعقد اجتماعا لاستعراض المستجدات الأخيرة باليمن رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك
أ ش أ

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عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعًا استثنائيًا أمس،الإثنين، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، استعرض فيه تطورات الأوضاع الراهنة على ضوء المستجدات الأخيرة، خاصة ما يتعلق باتفاق الرياض المقرر توقيعه اليوم، والتطلعات المعقودة عليه في بدء صفحة جديدة نحو استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وإجهاض المشروع الإيراني في اليمن.

وعبّر المجلس - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - عن مباركته لاتفاق الرياض وما بذله الأشقاء في المملكة العربية السعودية من جهود استثنائية لاحتواء الأحداث الأخيرة في عدن، التي تم على ضوئها التوصل لهذا الاتفاق لتعزيز وحدة الصف الوطني في مواجهة المشروع الإيراني.

وأكد المجلس دعمه ووقوفه إلى جانب القيادة السياسية ممثلة بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وصولًا إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

 

 


اليمن

اتفاق الرياض

مجلس الوزراء اليمنى

الحوثيون

ايران

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