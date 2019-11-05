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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:45 م
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مجلس النواب التركى يعطى الضوء الأخضر لتلوث الهواء

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:44 م
مجلس النواب التركى يعطى الضوء الأخضر لتلوث الهواء أردوغان
كتبت - هناء أبو العز

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وافق مجلس النواب التركى، فى قرار مشترك من جميع الأحزاب السياسية بإعطاء الإذن بتلوث الهواء لـ13 محطة للطاقة الحرارية تعمل بالفحم، وهذا للمرة الرابعة، وفقًا لوسائل الإعلام التركية.
 

ويذكر أن هذه المحطات لا تفى بوعودها منذ عام 2013 والخاصة بعمل استثمارات بيئية، ووفقًا للقرار فإنه اذا تم تفعيل الاقتراح المقدم فإن أقدم محطة للطاقة فى تركيا سوف تستمر فى تلوث الهواء حتى يونيو 2022.

ففى اجتماع لجنة التخطيط والميزانية بمجلس النواب التركى فى الأول من نوفمبر الجارى، قد تمت إعادة مناقشة المادة التى وصفت على أنها "تصريح بتلوث الهواء" وتم قبولها لتقديمها إلى الجمعية العامة

 

ووفقًا لهذه المادة، وعلى الرغم من الأضرار التى لحقت بصحة الإنسان والبيئة الناجمة عن تلوث الهواء فإنه سوف يتم إعطاء مهلة إضافية لمدة عامين ونصف للمحطات الـ 13 التابعة لـ 11 قطاع خاص وقطاعين عامين والذى كان قد قرر إغلاقهم لعدم قيامهم بالتدابير والاستثمارات البيئية اللازمة للحد من التلوث.

وقد أعطيت مهلة 3 سنوات كمهلة إضافية لهذه المحطات قبل ذلك.

 


اردوغان

تركيا

مجلس النواب التركى

برلمان تركيا

تلوث الهواء

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