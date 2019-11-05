مباحث التموين تواصل حملاتها على الأسواق وتحرر 72 قضية بالجيزة

كتب ــ بهجت أبو ضيف

واصلت إدارة مباحث التموين بالجيزة، حملاتها الأمنية لإعادة الانضباط للأسواق، وضبط أصحاب المنشآت غير المرخصة، وحائزي السلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر.

أسفرت الحملة عن تحرير 72 قضية غش تجاري، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى تحرير قضايا عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

