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لجان التطوير التكنولوجى تتابع المدارس الثانوية العامة بالفيوم

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:41 م
لجان التطوير التكنولوجى تتابع المدارس الثانوية العامة بالفيوم لجنة التطوير التكنولوجى بمدارس الفيوم
الفيوم - رباب الجالى

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عقد اليوم محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، إجتماع مع مديرى الإدارات التعليمية بحضور مديرى عموم ديوان المديرية، والعلاقات العامة بالمديرية.

وخلال الاجتماع أكد وكيل تعليم الفيوم على تشكيل لجان من التطوير التكنولوجى لمتابعة مدارس الثانوية العامة على مستوى جميع الإدارات التعليمية والمتابعة المستمرة للمدارس، ومتابعة إداراة الأمن للمدارس وعدم تواجد الرواكد الخشبية بالمدارس وتوفير جهاز حاسب آلى بقسم المتابعة بكل إدارة تعليمية، وحضور مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية طابور الصباح وتحية العلم والنشيد الوطنى ، وزرع روح الولاء والإنتماء فى نفوس التلاميذ.
 

لجان التطوير التكنولوجى بمدارس الفيوم (1)
لجان التطوير التكنولوجى بمدارس الفيوم

 

لجان التطوير التكنولوجى بمدارس الفيوم (2)
لجان التطوير التكنولوجى بمدارس الفيوم

 

لجان التطوير التكنولوجى بمدارس الفيوم (3)
لجان التطوير التكنولوجى بمدارس الفيوم

 

لجان التطوير التكنولوجى بمدارس الفيوم (4)
لجان التطوير التكنولوجى بمدارس الفيوم

 


الفيوم

مديرية التعليم بالفيوم

مدارس الفيوم

لجن التطوير التكنولوجى لمتابعة المدارس

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