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كيف تكتشف إصابتك بالزائدة الدودية؟.. التشخيص السريع ينقذك من أعراض خطيرة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 09:00 ص
كيف تكتشف إصابتك بالزائدة الدودية؟.. التشخيص السريع ينقذك من أعراض خطيرة
كتبت فاطمة ياسر

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يتعرض البعض للإصابة بالتهاب الزائدة الدودية دون علمهم، وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف علي أبرز الأعراض التي تجبرك على ضرورة الذهاب للمستشفى على الفور وذلك وفقًا لموقع "webmed".

الزائدة الدودية
الزائدة الدودية

وهناك العديد من العلامات الطارئة لالتهاب الزائدة الدودية، وفي حالة إهمالها قد تعرض حياتك للخطر وانفجارها داخل جسمك، ومن هذه الأعراض ألم شديد في أسفل البطن من ناحية الجزء الأيمن ويصاحبه العديد من التشنجات وعدم القدرة على الحركة، مع ارتفاع فى درجة حرارة الجسم الذي يصاحبه زيادة ضربات القلب.

كما يشعر الشخص المصاب بالتهاب الزائدة الدودية بتهيج شديد في المعدة الذي يصاحبه الرغبة في الغثيان والقيء مع عدم الرغبة فى تناول الطعام، ويتعرض البعض للإمساك أو الإسهال، وأيضًا عند النظر لبطن الشخص المصاب نجدها متورمة بعض الشيء.

التهاب الزائدة الدودية
التهاب الزائدة الدودية

وفي حالة تعرض الشخص بهذه الأعراض عليه الذهاب مباشرة للمستشفى لتجنب التعرض لانفجار الزائدة الدودية، فيقوم الفريق الطبي بإجراء سونار على البطن للاطمئنان، وأيضًا تحليل صورة الدم الكامل، فهذا التحليل يساعد في اكتشاف حقيقة الإصابة بشكل كبير.

وعند التأكد من وجود مشكلة في الزائدة الدودية يقوم الفريق الطبي بتحديد العملية على الفور لإنقاذ حياة الشخص المصاب وتجنبًا للإصابة بأي مشاكل صحية.

 


التهاب الزائدة الدودية

اعراض التهاب الزائدة الدودية

الزائدة الدودية

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