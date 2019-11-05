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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:30 م
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فيديو .. سيولة بالحركة المرورية داخل نفق الأزهر اتجاه وسط البلد

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:21 م
فيديو .. سيولة بالحركة المرورية داخل نفق الأزهر اتجاه وسط البلد نفق الأزهر
كتبت أمنية الموجى

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شهد

نفق الأزهر

، اليوم الثلاثاء، انسيابا فى حركة المرور أمام القادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وظهرت سيولة مرورية متحركة بالمسطح الأرضى بميدان الأوبرا، الأمر الذى لم يؤثر على الحركة المرورية لمن يسلك النفق فى الاتجاهين.
 
 
ومن جانبه، يبذل رجال المرور جهودا ضخمة لسحب حركة السيارات من النفق، وفك التكدسات، من خلال منع السيارات من التوقف فى مداخل ومخارج النفق، وعبور المواطنين للطريق بشكل أسرع حتى لا تؤثر على حركة السيارات داخل النفق.
 
فيما تباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين .
 
 

نفق الأزهر

أخبار المرور

مرور القاهرة

سيولة مرورية

نفق

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