فريق طلابى بجامعة القاهرة يفوز ببرونزية مسابقة IGEM لحل مشكلة نقص المياه

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن فوز فريق من طلاب كلية العلوم بالميدالية البرونزية فى المسابقة العالمية للهندسة الوراثية IGEM، والتى عقدت في الفترة من 31 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر في ولاية بوسطن بأمريكا، وهر مسابقة تركز على الأحياء التركيبية (synthetic biology) وهو مجال يدمج بين علم الأحياء بفروعه المختلفة وبين الهندسة وعلوم الحاسب.

وأشاد الدكتور الخشت، بمشروع الطلاب الفائز فى المسابقة، فى إيجاد حل لمشكلة نقص المياه بأفكار غير تقليدية، حيث يطور الفريق طريقة لتحلية المياه باستخدام كائنات دقيقة آمنة تكون بديلا لوسائل التحلية المكلفة التى تستهلك طاقة كبيرة وتكون ضارة بالبيئة.

وهنأ رئيس الجامعة، الطلاب بفوزهم فى المسابقة العالمية للهندسة الوراثية وتحقيق الميدالية البرونزية، وهم: تسنيم محمد، عائشة هشام، مريم محمد، منة الله محمود، لينا حمزة، يوسف محمود، فاروق عادل، طارق جلال. مؤكدًا قدرة طلاب جامعة القاهرة على خوض المسابقات العالمية والمحلية فى العلوم والإبتكار والفوز بجوائزها.

وذكر الدكتور الخشت، أنه وافق على دعم فريق طلاب كلية العلوم بـ350 ألف جنيه مصرى للسفر والإشتراك في المسابقة وعرض مشروعهم، بعدما تأكد من جدية الابتكار ومدى قدر الفريق العلمية.

وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة تشجع طلابها على المشاركة بالمسابقات الدولية وتحرص على اتاحة الفرصة أمامهم للإبداع والابتكار والتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، مؤكدًا دعمه للمشروعات الطلابية التي تهدف لإيجاد حلول مبتكرة للقضايا القومية لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم،

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الحميد المناوى عميد كلية العلوم، أن المسابقة العالمية للهندسة الوراثية IGEM تعتبر من أكبر المسابقات على مستوى العالم في مجال الهندسة الوراثية والأحياء التركيبية، مشيرًا إلى أن فريق كلية العلوم مكون من 8 طلاب من أقسام الأحياء، والتقنية الحيوية، والهندسة، وعلوم الحاسب.