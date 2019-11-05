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فرنسا: إعلان إيران الأخير يزيد من تقويض الاتفاق النووي

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:52 م
فرنسا: إعلان إيران الأخير يزيد من تقويض الاتفاق النووي وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان
رويترز

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دعت فرنسا اليوم الثلاثاء، إيران إلى العدول عن قراراتها الأخيرة بتقليص التزاماتها ضمن الاتفاق النووى الموقع فى 2015 والتى تتعارض مع الاتفاق وقالت إنها تنتظر تقريرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الأمر.

وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين في إفادة يومية "إعلان إيران في الخامس من نوفمبر بأنها تزيد من قدرات تخصيب اليورانيوم يتعارض مع اتفاق فيينا الذى يحد بصرامة من الأنشطة في هذا المجال".

وأضافت "ننتظر مع شركائنا التقرير المقبل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إعلانات إيران وأفعالها".

وأشارت المتحدثة إلى أن فرنسا لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووى وحثت إيران على "التطبيق الكامل لالتزاماتها والتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الاتفاق النووى والتزاماتها النووية الأخرى".

 


فرنسا

ايران

الاتفاق النووى

الخارجية الفرنسية

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