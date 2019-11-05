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فتاة ترفع دعوى إثبات زواج ضد زوجها العربى: "لا طايلة زواج ولا طلاق"

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:37 ص
فتاة ترفع دعوى إثبات زواج ضد زوجها العربى: "لا طايلة زواج ولا طلاق" محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

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تقدمت فتاه تدعي س.ح، تبلغ من العمر 17 عاما مقيمة بقرية تابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، بدعوى لـ محكمة الأسرة بطوخ ضد زوجها الذى يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ويدعي "ج.ب" 37 عامًا، لإثبات زواجها منه.
 
وقالت "س.ح" في دعواها إنها تزوجت زوجها العربي بحضور والدها ووسط اهليتها بعقد عرفي، علي أن يتم تحرير عقد رسمى فور بلوغها سن الثامنة عشرة من العمر، إلا أن تلك الزيجة لم تستمر أسبوعًا ودبت مشاكل بينهما وتركت له المنزل، وقام الزوج بتحرير محضر ضدها وضد والدها، وترك البلاد مغادرًا إلي دولة إقامته.
 
وتابعت: "أصبحت حياتى جحيم لأنى لا طولت زواج ولا طلاق.. وأصبحت حياتي معلقة، وقدمت دعوى لإثبات الزواج كى أتمكن من الحصول علي الطلاق، حيث أننى لم أجد وسيلة للوصول إلى الزوج".
 
 
 
 
 
 
 

القليوبية

محكمة الاسره

زواج

محافظه القليوبيه

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