سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

طقس الخليج.. سحب رعدية بالسعودية ومشمس فى الإمارات والكويت

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 07:38 ص
طقس الخليج.. سحب رعدية بالسعودية ومشمس فى الإمارات والكويت حالة الطقس
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشهد طقس دول الخليج العربى اليوم، الثلاثاء، تكون للسحب الرعدية الممطرة فى السعودية. فيما يكون مشمس فى الإمارات والكويت

 

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (الطائف ،جازان، عسير، الباحة). فيما تنشط الرياح السطحية على وسط وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

 

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية، أن الطقس، اليوم الثلاثاء، سيكون معتدلا مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق في وقت لاحق.

 

وسجلت درجة الحرارة العظمى 31م والصغرى 24م.

 

الإمارات

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، طقس مشمس، حيث سجلت درجة الحرارة العظمة 31م.

 

الكويت

تشهد دولة الكويت اليوم، طقس مشمس، حيث سجلت درجة الحرارة العظمة 32م.

 

 

 

 


طقس الخليج

طقس الخليج اليوم

حالة الطقس فى الخليج

السعودية

الامارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5/11/2019 فى مصر والدول العربية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:00 ص

حالة الطقس اليوم الإثنين 4 /11 / 2019 فى مصر والدول العربية

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:00 ص

طقس الخليج.. سحب رعدية ممطرة فى السعودية ومعتدل فى البحرين والإمارات

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 08:00 ص

طقس الخليج.. صحو إلى غائم بالإمارات والسعودية ومعتدل بالبحرين

الأحد، 03 نوفمبر 2019 08:00 ص

طقس الخليج .. معتدل على كافة الانحاء والإمارات 35 درجة مئوية

السبت، 02 نوفمبر 2019 08:00 ص

طقس الخليج.. هطول أمطار فى الإمارات ومستقر فى السعودية والبحرين

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

برشلونة يسعى لتضميد جراحه ضد سلافيا براج فى دوري أبطال أوروبا

برشلونة يسعى لتضميد جراحه ضد سلافيا براج فى دوري أبطال أوروبا

البرلمان البريطانى ينتخب لينزى هويل رئيسا جديدا له

البرلمان البريطانى ينتخب لينزى هويل رئيسا جديدا له

زلزالان قويان يضربان جزيرة تونجا فى المحيط الهادى

زلزالان قويان يضربان جزيرة تونجا فى المحيط الهادى

انخفاض أسعار البرتقال واليوسفى بسوق العبور جنيهان عن بداية الموسم

انخفاض أسعار البرتقال واليوسفى بسوق العبور جنيهان عن بداية الموسم

"الصحة" تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن أماكن بيع حلوى المولد النبوى الفاسدة

"الصحة" تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن أماكن بيع حلوى المولد النبوى الفاسدة

التموين ترسل رسائل sms للمستبعدين من منظومة دعم السلع لإنهاء إجراءات عودة بطاقاتهم بعد تقديم الأوراق المطلوبة.. وإعادة الإدراج بشكل فورى ضمن المقررات التموينية عقب فحص البيانات.. واستمرار صرف الخبز للجميع

التموين ترسل رسائل sms للمستبعدين من منظومة دعم السلع لإنهاء إجراءات عودة بطاقاتهم بعد تقديم الأوراق المطلوبة.. وإعادة الإدراج بشكل فورى ضمن المقررات التموينية عقب فحص البيانات.. واستمرار صرف الخبز للجميع

اليوم.. الرئيس السيسى يفتتح عددًا من المشروعات فى السويس وجنوب سيناء

اليوم.. الرئيس السيسى يفتتح عددًا من المشروعات فى السويس وجنوب سيناء

غرامة تصل لـ200 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة

غرامة تصل لـ200 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة

أسباب تراجع الدولار 176 قرشا أمام الجنيه فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

أسباب تراجع الدولار 176 قرشا أمام الجنيه فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اعرف تفاصيل آخر تعديلات السكة الحديد على قطاراتها واستبدال عرباتها

اعرف تفاصيل آخر تعديلات السكة الحديد على قطاراتها واستبدال عرباتها

"دماء فى ليلة الزفاف".. 10 نقاط ترصد تفاصيل مقتل عروس على يد طليقها بالمرج

"دماء فى ليلة الزفاف".. 10 نقاط ترصد تفاصيل مقتل عروس على يد طليقها بالمرج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة