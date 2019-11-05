طقس الخليج.. سحب رعدية بالسعودية ومشمس فى الإمارات والكويت

وكالات الأنباء

يشهد طقس دول الخليج العربى اليوم، الثلاثاء، تكون للسحب الرعدية الممطرة فى السعودية. فيما يكون مشمس فى الإمارات والكويت

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (الطائف ،جازان، عسير، الباحة). فيما تنشط الرياح السطحية على وسط وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية، أن الطقس، اليوم الثلاثاء، سيكون معتدلا مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق في وقت لاحق.

وسجلت درجة الحرارة العظمى 31م والصغرى 24م.

الإمارات

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، طقس مشمس، حيث سجلت درجة الحرارة العظمة 31م.

الكويت

تشهد دولة الكويت اليوم، طقس مشمس، حيث سجلت درجة الحرارة العظمة 32م.