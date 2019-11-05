طرق طبيعية للتخلص من فرط التعرق.. منها الطماطم والشاى

كتبت إيناس البنا

يتعرض الجميع بالتأكيد إلى التعرق، وهى عملية طبيعية وتعتبر جيدة للجسم، ومع ذلك ، فإن بعض الناس يتعرقون أكثر من المعتاد، في الإبطين واليدين والقدمين.

تسمى الحالة تلك باسم فرط التعرق، وقد يكون الأمر محرجًا في بعض الأحيان، خاصةً في التجمعات الاجتماعية حيث تحتاج إلى مصافحة الأشخاص أو إزالة حذائك، وعادة ما يتم علاج الحالات الطبيعية بمضادات التعرق والأدوية، ومع ذلك ، في الحالات الشديدة ، يمكن للأطباء إزالة الغدد العرقية أو فصل الأعصاب المسئولة عن الإفراط في إفراز العرق.

وفقا لتقرير موقع " medicalnewstoday " لا تشكل مشكلة التعرف المفرط مشكلة عادية، ولكن يمكن أن تتفاقم وقد تؤثر على قبضة اليد خاصة مع الأشخاص الذين يتعاملون مع الكهرباء أو التيار بسبب عملهم اليومي معرضون لخطر الحالة قد يعطونهم صدمة كهربائية.

أسباب فرط التعرق

تشمل الأسباب العدوى، العصبية ، تغير المواسم أو تغير وظائف الغدد الصماء ، فمع فرط التعرق ، تصبح الأعصاب المسؤولة عن الإشارة إلى غدد العرق مفرطة النشاط، قد تصبح عصبية إذا كان لديك أي مشكلة في الصحة العقلية مثل القلق أو الإجهاد.

علاج فرط التعرق بالطرق الطبيعية



هناك العديد من العلاجات المتاحة لهذا الشرط مع بعض الأدوية دون وصفة طبية أيضا، قد تساعد في علاج الحالة لكنها غالية الثمن بشكل عام، إذا كان الأمر شديدًا، فينصح بالتحدث مع طبيب الأمراض الجلدية أولاً، إليك كل ما يمكنك فعله في المنزل إذا كنت تعاني من حالة فرط التعرق.

صودا الخبز لفرط التعرق



صودا الخبز هي مادة قلوية، وبالتالي يمكن أن تكون فعالة في علاج اليدين والقدمين تفوح منه رائحة العرق، كل ما عليك فعله هو أخذ وعاء من الماء الدافئ وتخلط ما بين ملعقتين إلى ثلاث ملاعق كبيرة من صودا الخبز لمدة نصف ساعة.

عصير الطماطم لعلاج فرط التعرق



عصير الطماطم لديه قدرة على تقليص المسام الكبيرة التي قد تساعد في علاج التعرق المزمن، لذلك فهو علاج طبيعي آخر يعتبر فعالاً في علاج فرط التعرق، يمكنك أيضًا استخدام عصير الطماطم على الإبطين وشطفه بعد 10 دقائق.

الشاي يمكن أن يكون وسيلة فعالة

الشاي يحتوي على مادة التانين ويعرف هذا المركب أيضًا باسم مضاد التعرق الطبيعي، يمكنك استخدام حوالي 4 إلى 5 أكياس شاي في الماء وتترك لتغلى ، عندما يكون فاترًا يمكنك نقع يديك وقدميك فيه لمدة 30 دقيقة لتهدئة الحالة.