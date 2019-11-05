ضبط 480 كيلو من حلوى المولد النبوي غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط مباحث التموين بالجيزة القبض على مدير مصنع لاتهامه بتصنيع حلوى المولد النبوي ، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط بحوزته 480 كيلو من الحلوى.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى حيازة "سامح. م " مدير مصنع لتصنيع حلوى المولد النبوي، لكميات من الحلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبمداهمة المصنع تم القبض عليه، وضبط بحوزته 320 علبة حلوى وزن الواحدة كيلو جرام، مجهولة المصدر - و180علبة حلوى مشكل وزن الواحدة 2كيلو مجهولة المصدر ، و جوالين معبأين سكر، و3 أجولة معبأين سكر، و6 أجولة معبأة حمص ، و5 أجولة معبأة نشا، و13 جوال معبأة ملبن، بالإضافة إلى 12جوال معبأة حمص أقراص، و16 جوال معبأة جوز هند ، و12 جوال معبأة ملبن أحمر، و14 جوال معبأة فولية.

وبلغ إجمالى المضبوطات 480 كيلو من حلوى المولد النبوى غير مطابق للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.