ضبط طن وربع دقيق بلدى قبل طرحه بالسوق السوداء بالغربية

الغربية - عادل ضرة

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، من ضبط طن وربع دقيق بلدي مدعم، قبل طرحهم للسوق السوداء بالمحلة وطنطا، تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط سيارة نقل تحمل رقم 1894ع ج ب قيادة "احمد.ع.ا" 55 سنة محملة بطن دقيق مدعم، أثناء مرورها بالطريق السريع أول طنطا فى المحضر رقم 35006جنح قسم أول طنطا.

كما تمكن المقدم احمد زايد رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة من ضبط 250كيلو دقيق بلدي مدعم داخل مخبز بلدي بمنطقة داير الناحية ثالث المحلة ملك "سعيد.م.س" 34سنة، فى المحضر 806جنح أمن دولة طوارئ قسم ثالث المحلة، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.