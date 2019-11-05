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خالد صلاح
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ضبط ربة منزل وعاطل كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن بالخانكة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:21 ص
ضبط ربة منزل وعاطل كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن بالخانكة حبس - أرشيفية
القليوبية فريق المحافظات

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ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية عاطلا وربة منزل كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المساكن بأسلوب كسر الأبواب والمنافذ تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الخانكة مفادها قيام كل من "علاء   ع  ع"  وشهرته "علاء فليكس" 37 سنة، عاطل ومقيم  دائرة قسم الخصوص السابق اتهامه في عدد 5 قضايا "سرقة مسكن  سرقة متنوعة ومخدرات"، و"نجلاء ا ع"    37 سنة، ربة منزل ومقيمة دائرة مركز الخانكة وآخر دائرة مركز القناطر .. السابق اتهامها في عدد 3 قضايا "ممارسة دعارة و تبديد وسرقة "مطلوب التنفيذ عليها في  قضية تبديد

بتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب كسر الأبواب والمنافذ .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان بأكمنة أعدت لذلك  وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بصحتها .

وبتطوير مناقشه المتهمين أقرا بارتكابهما وقائع اخرى، وأضاف المتهمين قيامهما بإنفاق المبالغ المالية المستولى عليها على ملذاتهما.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات خاصتهم المشار إليها ،وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.

جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة. 


القليوبية

تشكيل عصابي

امن القليوبية

الخانكة

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