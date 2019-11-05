صور.. رئيس جامعة القاهرة يكرم الفنان محمد صبحى بندوة بناء الإنسان

كتب ـ محمد صبحى

كرم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الفنان محمد صبحى حيث منحه درع الجامعة ، وجاء ذلك على هامش الندوة التى تنظمها المكتبة المركزية بجامعة القاهرة تحت عنوان " الثقافة وبناء الإنسان المصرى " بمشاركة الطلبة وأساتذة الجامعة والعاملين.

وانصرف الخشت بعد تكريم الفنان محمد صبحى، من الندوة نظرا لارتباطه بفعالية أخرى داخل الجامعة، واستقبال الدكتور هشام زعلوك مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتنظيم ندوة عن الشفافية والنزاهة.

وعلى جانب آخر، أذاع منظمو الندوة فيلما تسجيليا عن مسيرة الفنان محمد صبحى، المسرحية والتليفزيونية وسط تفاعل وتصفيق حاد من جانب المشاركين.