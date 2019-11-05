صور.. جامعة سوهاج تشارك بـ3 اختراعات فى معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار

سوهاج محمود مقبول

قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة شاركت فى فعاليات معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار الذى نظمته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة وبمشاركة 26 دولة عربية وأجنبية.

وأضاف عزيز، أن المعرض اقيم فى نسخته السادسة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت شعار "إفريقيا تبتكر"، مشيراً إلى أنه بمثابة سوق سنوى للابتكارات استعرض فيه المبتكرون والمخترعون ومراكز نقل التكنولوجيا بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وأيضاً طلاب الجامعات والتعليم قبل الجامعي، وكذلك جمعيات رعاية المبتكرين والشركات التكنولوجية الناشئة، ابتكاراتهم على زوار المعرض من العلماء، الباحثين، رجال الأعمال والصناعة والاستثمار والإعلام، جهات تمويل البحث العلمى والابتكار، إضافة إلى التمويل المخاطر والحضانات التكنولوجية وواحات العلوم، وذلك بهدف نشر ثقافة الابتكار والمساهمة فى خلق بيئة محفزة للإبداع والمساعدة فى تسويق المشروعات المبتكرة.

ومن جانبه أوضح الدكتور معتز حسن عطا مدير وحدة "التايكو"، أن المعرض كان بمثابة فرصة مناسبة للتعرف على أحدث الحلول والأفكار والمشاريع المبتكرة وإمكانية دعمها، وأكد على أن الجامعة تحرص على المشاركة بكافة المحافل العلمية والبحثية والطلابية الهامة والمميزة، لافتاً إلى مشاركة وحدة التايكو بثلاث ابتكارات مثلت "نماذج تسويقية" مسجلة كبراءات اختراع بالجامعة، والتى تم تصميم النماذج الأولية بها ومنها كرسى لذوى الاحتياجات الخاصة يتمكن من صعود السلالم، جهاز الكترونى يستخدم فى التحاليل الدقيقة، آلة لغسيل القمح والغلال .



جامعة سوهاجتشارك بثلاثة اختراعات في معرض القاهرة الدولي السادس للإبتكار



جامعة سوهاجتشارك بثلاثة اختراعات في معرض القاهرة الدولي السادس للإبتكار