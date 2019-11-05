صور.. تنفيذ خطة إخلاء على الكوارث بمدرستين بالقاهرة

كتب محمود طه حسين

نفذت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطة إخلاء عن الكوارث والأزمات بمدرسة القاضى شرف الدين التابعة لإدارة عابدين التعليمية، ومدرسة محمد على الإعدادية بنين بإدارة السيدة زينب التعليمية، موضحة أن هناك محاضرة للطلاب عن كيفية التصرف حال حدوث حالة طارئة مثل نشوب حريق فى المدرسة أو خلافه.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك استجابة حقيقة للطالبات وثبات انفعالى ومنافسة بين المدارس للحصول على المركز الأول فى خطة الإخلاء للعام الدراسى الجارى، حيث شارك فى الحملة محمد الروبى، مدير عام إدارة أمن الأفراد والمنشات، وأحمد خضر المشرف على الأزمات والكوارث وعز أحمد بالإدارة المركزية للأمن بالوزارة.

وتستهدف خطة التوعية الأمنية فى المدارس أيام الأحد والإثنين مدارس القاهرة والجيزة والثلاثاء والأربعاء والخميس باقى المحافظات، كما أن نتائج وخطط الإخلاء التى تمت فى بعض المدارس كانت جيدة وهناك استجابة من الطلاب والعاملين فى المدارس.