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صور.. تعرف على أسعار السلع الغذائية من الخضراوات والفاكهة بالأقصر

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:43 م
صور.. تعرف على أسعار السلع الغذائية من الخضراوات والفاكهة بالأقصر سوق الخضار
الأقصر – أحمد مرعى

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يتوافد المواطنون بمحافظة الأقصر على منطقة السوق الحضرى، لشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "المواطن أولًا.. فى حب مصر"، وذلك فى إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط فى ظل موجة غلاء الأسعار التى تشهدها البلاد.

ومن جانبه قال عادل عامر القائم بأعمال حماية المستهلك بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إنه توفير بعض السلع المخفضة بالسوق الحضرى، التى ترفع عن كاهل المواطنين الأقصريين البسطاء معاناة غلاء الأسعار، مشيرًا إلى أنه تم تحديد أسعار تنافسية، وهذا بيانا تفصيليا عن الأسعار المطروحة بالسوق الحضرى للبيع بسعر الجملة وهى كالتالي:- (الطماطم للكيلو 4 جنيهات - الخيار 4 جنيهات- فلفل حار رومى 4 جنيهات – بطاطس 6 جنيهات - ليمون 10 جنيهات - باذنجان 3 جنيهات - بصل أحمر 4 جنيهات – بصل أبيض 5 جنيهات - كوسة 5 جنيهات - بطاطا 4 جنيهات - عنب بلدى 5 جنيهات – عنب بناتى 9 جنيهات - موز 7.5 جنيه - مانجو 17 جنيها ).

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل أول وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه يتفقد أولًا بأول العمل فى السوق الحضرى لمتابعة مبادرة "المواطن أولًا"، لبيع سلع غذائية ولحوم بأسعار مخفضة للجميع، وذلك برفقة المهندس عاصم محمد أبو حساب وكيل المديرية، ومفتشى تموين المديرية، وتابع أهالى المحافظة على السوق الحضرى بجوار المطحن بقلب مدينة الأقصر، لشراء السلع الغذائية من الخضر والفاكهة بسعر الجملة، للتأكد من جودة السلع والخضروات والفاكهة واللحوم المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن فعاليات المبادرة التى أطلقتها مديرية التموين تحت عنوان "المواطن أولًا.. فى حب مصر".

وقال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، إنه تأتى تلك المبادرات بهدف حماية المستهلك من جشع التجار وتوفير كافة أنواع الخضر والفاكهة بالإضافة إلى الأسماك بأسعار فى متناول المواطن لمواجهة الغلاء، موضحًا أنه انطلقت أيضًا مبادرة "ضد الغلاء" لبيع الأسماك الطازجة بأسعار مخفضة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى والجهات المعنية، وتتضمن تلك المبادرات بيع الأسماك والخضر والفاكهة بأسعار الجملة، وذلك فى إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط فى ظل موجة غلاء الأسعار التى تشهدها البلاد، فى المبادرة التى انطلقت يوم الأحد الماضى تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والعميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، وقيادات الغرفة التجارية بالأقصر.

تعرف علي أسعار السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة بمحافظة الأقصر (1)
 
تعرف علي أسعار السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة بمحافظة الأقصر (2)
 
تعرف علي أسعار السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة بمحافظة الأقصر (3)

الاقصر

سلع غذائية بالاقصر

اسعار الخضروات بالاقصر

اسعار الفاكهة

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