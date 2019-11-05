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صور .. تحرير 51 محضر إشغالات ورفع 103 طن قمامة ببنى سويف

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 05:06 م
صور .. تحرير 51 محضر إشغالات ورفع 103 طن قمامة ببنى سويف رفع القمامة من شوارع مدن بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، برئاسة أحمد دسوقى، بحملة مكبرة نجحت خلالها فى تحرير 51 محضر إشغالات ورفع 103طن قمامة .

وأسفرت الحملة عن رفع 60 طن قمامة من شوارع المدينة، ونقلها إلى مصنع سمسطا ، وعمل معاينة لطريق الفنت الغربية عزبة حسن تمهيدا لتوسعته، فضلاً عن استمرار تلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء.

وقامت الوحدة المحلية بقرية الفنت برفع كمية 9 طن قمامة وتحرير 4 محاضر بيئة و9 محاضر إشغالات، ورفع 10 حالات إشغال من سوق القرية، والموافقة على استخراج 3 رخص مبانى، و 6 ملفات كهرباء ومياه، وصيانة 9 كشافات بالفنت.

وقامت الوحدة المحلية بدلهانس بمتابعة سير العمل بمدرسة عبد الستار محمد حسين الإبتدائية والإعدادية بعزبة البكوات، وصيانة الكشافات بطريق دلهانس صفط الخرسا، وعمل 2 رخصة بناء، و2 ملف مياه وكهرباء، بالإضافة إلى تسليم موقع مأوى المعدات داخل الوحدة للمقاول لاستكمال أعمال الكهرباء والمحارة وصب الأرضية.

فيما قام مجلس قروى أبسوج بنقل وتوريد 16طن قمامة، وشد أسلاك كهرباء بطريق عزبة أبو جويلى /كاترينا/عزبة راجى، ومسح طريق بنى صالح /عزبة محمد صالح، بالإضافة إلى تحرير 14 محضر بيئى وإزالة 6 حالات إشغال طريق، وكسح مياه جوفية بقرية صفط العرفاء ، بجانب عقد اجتماع تحضيرى مع ممثلى مؤسسة نهضة بنى سويف لحصر احتياجات قرية أبسوج، فضلاً عن عقد لقاء لمسئولى لجنة الفيروسات الكبدية مع أصحاب محلات الحلاقة والكوافير

فى حين قامت الوحدة المحلية لقرية اقفهاص برفع 18 طن قمامة من المحطة الوسيطة إلى مصنع التدوير بسمسطا، علاوة على مسح وتمهيد طريق أقفهاص صالح باشا.

وتم التصالح فى 6 محاضر إشغال بعد إزالة أسباب المخالفة، وإصدار 6 رخص مبانى ومياه وكهرباء، وقامت الوحدة المحلية بقرية شنرا برفع 6 طن قمامه ومسح طريق شنرا البحرى، وإزالة 7 حالات إشغال وتحرير 11 مخالفة بيئية، ومتابعه إصلاح أعطال مياه شرب فى شنرا ، وإزالة متغير مكانى "تعد على أرض زراعية" بقرية بنى منين.

1
رفع القمامة من مركز بنى سويف

 

2
رفع القمامة من مركز بنى سويف

3

رفع القمامة وتمهيد الطرق بمركز بنى سويف

 

4
رفع القمامة من مركز بنى سويف

5

إزالة التعديات والإشغالات

بنى سويف

ازالة اشغالات

قرية اقفهاص

تعديات على الاراضى الزراعية

رفع قمامة

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